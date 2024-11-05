Президент Сербии Вучич предложил провести референдум о его отставке

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести референдум о его отставке в ответ на требование оппозиции о снятии его с должности из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Об этом сообщает N1info.

«Мы выйдем и спросим у народа, чтобы Национальное собрание запросило у народа консультативное заключение по референдуму об увольнении Александра Вучича... Если 50 процентов людей скажут, что согласны, я больше не буду президентом. Я публично клянусь, что больше не буду президентом, и мы пойдем на новые президентские выборы», — заявил политик, добавив, что выборы могут пройти в январе, марте или мае.

Ранее министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич объявил об отставке из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде.

В результате обрушения бетонного козырька здания 1 ноября на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек. Отмечается, что станцию ​​реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность.