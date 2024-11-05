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13:19, 5 ноября 2024Экономика

Выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку по высоким ставкам сравнили

Риелтор Старыгин: покупка жилья в ипотеку на долгосрочный период выгоднее аренды
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Покупка жилья в ипотеку на долгосрочный период даже по нынешним высоким ставкам является более выгодной, чем его аренда. Выгоду способов обзавестись жильем сравнил руководитель агентства недвижимости «Старыгин и партнеры» Гильдии риелторов Москвы Даниил Старыгин в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, в данный момент аренда двух- или трехкомнатной квартиры в домах класса «комфорт плюс» или в бизнес-сегменте обойдется в 180-300 тысяч рублей в зависимости от жилого комплекса и состояния отделки. В ситуации же с ипотекой, отметил Старыгин, есть возможность обыграть высокую ставку, например, воспользовавшись предложением банка «своя ставка», где за определенную сумму можно уменьшить ее на несколько лет либо на весь период выплаты кредита.

«Если посчитать данные вложения на 10-15 лет, то разница между арендой и ипотекой будет либо небольшая, либо ее вообще не будет. К тому же, рано или поздно ставка по ипотеке начнет снижаться и появится возможность ее рефинансирования. На долгий срок свое жилье будет иметь большую рентабельность, нежели потраченные средства на аренду», — объяснил риелтор. При этом он подчеркнул, что в случае, если у желающих улучшить свои жилищные условия нет большой суммы для первоначального взноса, то никакого другого варианта, кроме как арендовать квартиру и ждать стабилизации ключевой ставки, не остается.

Ранее в этот день стало известно, что в столице резко выросла доля сделок с недвижимостью за наличные деньги.

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