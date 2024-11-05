Захарова назвала главных запевал ЕС и НАТО

Захарова: страны Прибалтики являются главными запевалами ЕС и НАТО

Латвия, Литва и Эстония являются главными запевалами Европейского союза (ЕС) и НАТО, которые постоянно блокируют решения, направленные на сотрудничество с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе XXI ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Постоянно и внутри ЕС, и внутри НАТО была эта троица. К сожалению, еще возглавлялась и Польшей периодически, но запевальные голоса были у стран Балтии, которые постоянно блокировали решения (...), направленные на сотрудничество с нашей страной», — сказала она.

По ее словам, страны Прибалтики постоянно навязывали странам ЕС не европейскую повестку, а продвигали волю Лондона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью заявления о том, что Россия планирует через Белоруссию напасть на соседние страны. По его словам, Москва не будет атаковать Литву, Латвию, Польшу или Украину с территории Белоруссии.