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19:28, 5 ноября 2024Бывший СССР

Захарова заявила о противодействии демократическим процессам в Грузии со стороны Запада

Захарова: Запад противодействует демократическим процессам в Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Запад видит угрозу в становлении Грузии на путь защиты своего суверенитета и противодействует демократическим процессам в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад увидел угрозу, что вдруг какая-то страна пойдет своим путем и будет отстаивать свой суверенитет и свою независимость, а дальше это уже вылилось в реальное противодействие Запада демократическим процессам в Грузии», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания о вмешательстве Москвы в прошедшие в Грузии парламентские выборы являются ложью. По его словам, Вашингтон активно эксплуатирует созданный им «миф о российском вмешательстве в любые выборы» как у себя, так и в третьих странах.

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