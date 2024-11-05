Замглавы управления охраны Минтранса России взяли под стражу по коррупционному делу

СК: тульский суд арестовал замглавы УВО Минтранса РФ Борисова по делу о взятке

В Тульской области суд арестовал заместителя гендиректора управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса России Алексея Борисова в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали взяткодателя и посредника.

По версии следствия, с 2014-го по 2021 год Борисов, работая в федеральных казенных учреждениях, получал от руководителя «С-ДСУ 111» незаконное вознаграждение.

Коррупционную деятельность чиновника выявила ФСБ.

3 ноября сообщалось, что в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Ему вменяются взятки в 140 миллионов рублей.