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18:37, 5 ноября 2024Силовые структуры

Замглавы управления охраны Минтранса России взяли под стражу по коррупционному делу

СК: тульский суд арестовал замглавы УВО Минтранса РФ Борисова по делу о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тульской области суд арестовал заместителя гендиректора управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса России Алексея Борисова в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали взяткодателя и посредника.

По версии следствия, с 2014-го по 2021 год Борисов, работая в федеральных казенных учреждениях, получал от руководителя «С-ДСУ 111» незаконное вознаграждение.

Коррупционную деятельность чиновника выявила ФСБ.

3 ноября сообщалось, что в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Ему вменяются взятки в 140 миллионов рублей.

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