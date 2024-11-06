100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

100-летняя жительница Ирландии назвала секретом долголетия хорошую еду

Жительница Ирландии, отметившая столетний юбилей, объяснила причины своего долголетия. Об этом пишет издание Irish Independent.

Кэтлин Пирс отпраздновала день рождения в субботу, 2 ноября. Поздравить ее собрались дети, внуки и правнуки, которые приехали со всего мира. Долгожительница родилась 5 ноября 1924 года в Кулнагауэре, графство Типперэри, и была младшей из семи детей. Позднее она работала телефонисткой, а затем вместе с мужем открыла свое дело в городе Инч. У них родилось 10 детей, в том числе две пары двойняшек и тройняшки. Сейчас у Пирс 17 внуков и шесть правнуков.

После выхода на пенсию женщина увлекалась выращиванием овощей и фруктов в своей теплице, читала новости и разгадывала кроссворды в газетах, чтобы не терять остроту ума. Она назвала секретами своего долголетия упорный труд, хорошую еду и веру. «Ваше здоровье — это ваше богатство, и мне очень повезло, что у меня нет никаких болей или недомоганий», — сказала она.

Ранее жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Она объяснила свое долголетие любовью к вину и джину.

