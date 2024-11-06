Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 6 ноября 2024Из жизни

100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

100-летняя жительница Ирландии назвала секретом долголетия хорошую еду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Жительница Ирландии, отметившая столетний юбилей, объяснила причины своего долголетия. Об этом пишет издание Irish Independent.

Кэтлин Пирс отпраздновала день рождения в субботу, 2 ноября. Поздравить ее собрались дети, внуки и правнуки, которые приехали со всего мира. Долгожительница родилась 5 ноября 1924 года в Кулнагауэре, графство Типперэри, и была младшей из семи детей. Позднее она работала телефонисткой, а затем вместе с мужем открыла свое дело в городе Инч. У них родилось 10 детей, в том числе две пары двойняшек и тройняшки. Сейчас у Пирс 17 внуков и шесть правнуков.

Материалы по теме:
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

После выхода на пенсию женщина увлекалась выращиванием овощей и фруктов в своей теплице, читала новости и разгадывала кроссворды в газетах, чтобы не терять остроту ума. Она назвала секретами своего долголетия упорный труд, хорошую еду и веру. «Ваше здоровье — это ваше богатство, и мне очень повезло, что у меня нет никаких болей или недомоганий», — сказала она.

Ранее жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Она объяснила свое долголетие любовью к вину и джину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Домохозяек призвали не мыть окна газетой

      100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

      Обнаружены подходящие для термоядерных реакторов материалы

      Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

      Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

      В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

      Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше