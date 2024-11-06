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01:00, 6 ноября 2024Ценности

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась обнаженной. Соответствующие фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из размещенных снимков 43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls предстала в белом банном халате, приспустив его верхнюю часть. При этом знаменитость продемонстрировала оголенную грудь и ногу. В то же время звезда собрала боковые пряди, а оставшуюся часть волос распустила.

В октябре 43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в откровенной спортивной форме. Эшли Робертс предстала перед камерой в оранжевом бра-топе и мини-шортах.

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