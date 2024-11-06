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12:46, 6 ноября 2024Из жизни

97-летняя барменша рассказала о лучшей части своей работы

97-летняя барменша из США назвала общение с людьми лучшей частью работы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Daniel L / Unsplash

97-летняя Роуз Лейя из Нью-Йорка, США, работает барменшей с 1960-х годов и заявляет о любви к своей профессии. Ее историю рассказало издание People.

Пожилая женщина рассказала, что родилась в большой семье польских иммигрантов. В 17 лет она бросила школу и начала работать. За свою жизнь она успела побыть и дояркой, и продавщицей в продуктовой лавке, и сотрудницей универмага. В 1960-х годах Лейя устроилась в бар.

«Я готовила изысканные напитки, все виды виски, особенно медовый виски, который я люблю сама, — заявила женщина. — Я, вероятно, приготовила все напитки, какие вы только можете вспомнить». Лучшей частью своей работы она назвала общение с людьми. По ее словам, ей нравилось и самой выпивать в нерабочее время и разговаривать с посетителями. Лейя отметила, что даже помогала некоторым своим любимчикам — оплачивала их напитки, когда у тех не было денег.

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Сейчас женщина не работает в баре на постоянной основе. Иногда она может прийти туда и попросить приготовить несколько напитков самой. Огромный опыт Лейи помог ей вывести три главных правила бармена: не терпеть ерунду, помогать людям не чувствовать себя чужими и хорошо проводить время.

Ранее сообщалось, что 100-летняя женщина из США поделилась алкогольным секретом долголетия. Она объяснила, что каждый день в пять часов вечера выпивает стакан пива.

Их время пришло!
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