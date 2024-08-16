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18:24, 16 августа 2024Из жизни

100-летняя женщина назвала алкогольный секрет долголетия

ABC 7: 100-летняя американка назвала пиво секретом долголетия

Фото: penphoto / Shutterstock / Fotodom

100-летняя женщина из США поделилась секретами долголетия. О ней пишет ABC 7.

Жительница города Анахайм Мэри Энн Роджерс отпраздновала юбилей — ей исполнилось сто лет. Несмотря на преклонный возраст, американка недавно обновила водительское удостоверение и приехала на вечеринку в свою честь за рулем. Кроме того, по словам друзей и родных, Роджерс по-прежнему ведет активный образ жизни, любит готовить и занимается садоводством.

За свою долгую жизнь Роджерс родила и вырастила 11 детей. В 19 лет она записалась добровольцем в Военно-морские силы США и участвовала в боевых действиях во время Второй мировой войны. Роджерс назвала секретом долголетия бокал пива, который она выпивает в пять часов вечера.

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Ранее жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Она объяснила свое долголетие любовью к вину и джину.

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      Антонина Черташ
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