Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами итогов выборов

Американский лидер Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, пишет Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Как отметило издание, президент и его супруга Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме. «Со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома», — уточнило издание.

Ранее сообщалось, что высказывания Байдена могут привести к поражению Камалы Харрис. Социолог Фрэнк Ланц прокомментировал заявление Байдена, назвавшего избирателей претендента на пост президента от республиканцев Дональда Трампа «мусором».