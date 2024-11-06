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05:43, 6 ноября 2024Мир

Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами итогов выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Американский лидер Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, пишет Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Как отметило издание, президент и его супруга Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме. «Со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома», — уточнило издание.

Ранее сообщалось, что высказывания Байдена могут привести к поражению Камалы Харрис. Социолог Фрэнк Ланц прокомментировал заявление Байдена, назвавшего избирателей претендента на пост президента от республиканцев Дональда Трампа «мусором».

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