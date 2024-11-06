Турецкая компания начала менять рубли на евро из-за проблем с банками

Bloomberg: турецкая Bosphorus Gaz начала исполнять роль банков для экспорта в РФ

Отказ турецких банков от работы с экспортом в Россию, что связано с угрозой вторичных санкций США, привел к тому, что турецкий импортер российского газа Bosphorus Gaz с октября начал предлагать операции по обмену рублей на евро. Об этом со ссылкой на главу компании Билгехана Устундага пишет Bloomberg.

Российская валюта нужна импортеру для оплаты поставок газа от «Газпрома». По действующему контракту, Bosphorus Gaz покупает 2,5 миллиарда кубометров ежегодно в период до 2043 года. В рамках сделок компания будет выдавать экспортерам эквивалент в евро той суммы, которую должны были перечислить российские покупатели.

Устундаг обещает, что обслуживаться будут исключительно поставки продукции, не попадающей под санкции. Каким образом компания будет проводить проверки исполнения условий, гендиректор не уточнил. В настоящее время проблема с турецкими банками связана именно со сложностью проверки платежей и деталей экспорта.

Как стало известно в сентябре, от обслуживания сделок, связанных с Россией и Белоруссией, отказались почти все банки Турции. При этом кредитные организации с иностранным участием перешли к такому подходу уже давно, но осенью их примеру начали следовать и местные банки. Сохранил обслуживание операций в рублях и лирах только государственный Emlak Katılım Bankasi.

По словам Устундага, именно через Emlak Katılım будут оформляться обмены рублей и евро в рамках предложения от газового импортера. За свою работу банк будет брать комиссию.

Ранее сообщалось, что страховавшая экспорт из КНР в Россию китайская государственная компания Sinosure все чаще стала отказываться от обеспечения подобных сделок. Такие операции были одним из способов поставки товаров с учетом сложностей с проведением платежей.