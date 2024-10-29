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08:35, 29 октября 2024Экономика

Стало известно о новой проблеме при торговле Турции с Россией

Аналитик Эрчин: торговле Турции и России угрожает курсовая разница валют

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция столкнулась с новой проблемой при торговле с Россией, речь идет о курсовой разницы валют. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова приводит РИА Новости.

Вышеуказанная проблема в обозримой перспективе рискует затруднить проведение двусторонних торгово-экономических операций, уточнил он. Сейчас большая часть подобных операций проводится в национальных валютах (лирах и рублях) через турецкий госбанк Emlak Katılım. «Курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке», — посетовал Эрчин.

На этом фоне аналитик рекомендовал центробанкам двум стран ввести режим фиксированного обменного курса национальных валют «с определенного периода». По мнению Эрчина, это было бы выгодно обеим сторонам. При этом возникновение проблем в двусторонних торговых отношениях России и Турции — «нормальное явление», добавил аналитик. «Со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения», — резюмировал эксперт.

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Газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка подтвердила, что большинство торговых операций с участием России в настоящее время проводятся через Emlak Katilim. Однако эта финансовая операция, пользуясь своим доминирующим положением, стала вводить повышенные комиссии за обслуживание подобного рода трансакций. Это обстоятельство в итоге ударило по карману малых и средних российских компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал проблему с проведением торгово-экономических расчетов с рядом дружественных стран, включая Турцию. Однако он отметил, что подобные трудности решаются в том числе за счет более активного использование национальных валют. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани пообещал Путину устранить существующие проблемы в банковской сфере, отметив, что этим занимают профильные ведомства двух стран.

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      Анатолий Акулов
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