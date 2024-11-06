Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 6 ноября 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы заявил об обжаловании приговора избившему женщин приезжему

Хинштейн: приговор избившему волонтеров, собиравших продукты для СВО, обжаловали
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обжалован приговор новоявленному россиянину уроженцу Таджикистана Максаджону Ахророву, избившему женщин-волонтеров, которые собирали продукты для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат сообщил, что в Сызрани два года назад Ахроров избил местную жительницу и ее 70-летнюю бабушку в магазине, когда те покупали продукты для нужд участников СВО. Фигурант угрожал им пистолетом. Тогда суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия») и приговорил его к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Позже это наказание заменили принудительными работами на 1 год и 10 месяцев с удержанием 10 процентов заработанной платы в доход государства. Хинштейн подчеркнул, что пострадавшие обратились к нему за помощью, потому что почти год делом никто не занимался.

По словам Хинштейна, после объявления приговора он связался с коллегами из прокуратуры, которые оперативно отреагировали апелляционным представлением. Депутат отметил, что следит за развязкой дела. Он добавил, что ожидает справедливый приговор и для соучастницы Ахророва — его жены, а также выразил надежду, что ее приговор будет справедливым с первого раза.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты с лопатами избили горожан из-за вопроса об укладке асфальта.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      В способности Трампа решить за сутки украинский конфликт усомнились

      Названы причины подорожания сливочного масла в России

      Россиянин обратился в больницу после обстрела со стороны Украины

      Треть россиян сообщила о желании заняться сексом в самолете

      В Минэнерго заявили о плановой подаче тепла в подмосковные дома

      Девушка расправилась с лучшей подругой ради несуществующих миллионов долларов

      Украинские чиновники рассказали о боязни остановки помощи США при Трампе

      Путин установил доплату в 30 тысяч рублей для одной категории россиян

      Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше