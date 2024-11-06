Депутат Госдумы заявил об обжаловании приговора избившему женщин приезжему

Хинштейн: приговор избившему волонтеров, собиравших продукты для СВО, обжаловали

Обжалован приговор новоявленному россиянину уроженцу Таджикистана Максаджону Ахророву, избившему женщин-волонтеров, которые собирали продукты для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат сообщил, что в Сызрани два года назад Ахроров избил местную жительницу и ее 70-летнюю бабушку в магазине, когда те покупали продукты для нужд участников СВО. Фигурант угрожал им пистолетом. Тогда суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия») и приговорил его к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Позже это наказание заменили принудительными работами на 1 год и 10 месяцев с удержанием 10 процентов заработанной платы в доход государства. Хинштейн подчеркнул, что пострадавшие обратились к нему за помощью, потому что почти год делом никто не занимался.

По словам Хинштейна, после объявления приговора он связался с коллегами из прокуратуры, которые оперативно отреагировали апелляционным представлением. Депутат отметил, что следит за развязкой дела. Он добавил, что ожидает справедливый приговор и для соучастницы Ахророва — его жены, а также выразил надежду, что ее приговор будет справедливым с первого раза.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты с лопатами избили горожан из-за вопроса об укладке асфальта.