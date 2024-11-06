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12:47, 6 ноября 2024Силовые структуры

Две юные аферистки похитили 62 миллиона рублей у советника главы российского предприятия

Baza: две девушки выманили у советника главы МАК «Вымпел» 62 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полицейские задержали двух девушек из Новосибирской области 18 и 19 лет по подозрению в мошенничестве, жертвой которого стал 76-летний советник гендиректора МАК «Вымпел» — ведущего предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в области ракетно-космической обороны. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в октябре мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ. Они напугали его тем, что деньги с его счетов переводятся украинской армии, после чего убедили снять наличность и передать курьерам, которые положат средства на якобы безопасный счет. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам почти 62 миллиона рублей. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

2 ноября было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования силовики вышли на след юных аферисток. Они уже дали признательные показания.

5 ноября сообщалось, что в Москве силовики задержали двоих мошенников за обман пенсионерки на 11 миллионов рублей.

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