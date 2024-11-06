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17:27, 6 ноября 2024Россия

Еще в одном российском регионе захотели ввести запрет на склонение к абортам

В Тюменской области захотели ввести запрет на склонение к абортам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Еще в одном российском регионе захотели ввести запрет на склонение к абортам — речь идет о Тюменской области. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте областной Думы.

Как следует из документа, под склонением женщины к аборту будут подразумеваться уговоры, просьбы, предложения, убеждения, а также выдвижение требований, подкуп или обман. При этом уточняется, что если врач или родственники будут информировать о необходимости прервать беременность по медицинским показаниям, то это не будет считаться склонением к аборту.

Принятие соответствующего проекта закона в российском регионе обосновали концепцией демографической политики России до 2025 года, которая указывает на необходимость повышения показателей рождаемости. Как следует из пояснительной записки, концепция, в частности, «признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости».

Ранее в Забайкальском крае приняли закон о запрете на склонение женщин к абортам. Размер штрафов варьируется от 3 до 50 тысяч рублей.

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