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15:34, 6 ноября 2024Силовые структуры

Грузинского вора в законе задержали после пересечения российско-белорусской границы

Освободившегося из колонии вора в законе Чохатаурского задержали под Могилевом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Грузинского вора в законе Карло Чхиквадзе, более известного в криминальном мире как Каха Чохатаурский, задержали в Могилевской области после пересечении российско-белорусской границы. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 54-летний Чхиквадзе, являющийся лицом без гражданства, освободился из колонии в городе Микунь (Коми) 25 октября. В местах лишения свободы он отбывал 18-летний срок за покушение на расправу.

После выхода на свободу Чохатаурскому дали трое суток, чтобы он покинул страну. Его задержали при попытке пройти через Белоруссию «партизанскими тропами».

Ранее в Испании 40-летний грузинский вор в законе Сандро Курасбедиани, более известный в криминальных кругах как Сандрик, прыгнул с четвертого этажа, убегая от местной полиции, и сломал себе ноги.

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