Fox News: Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сократила отставание от своего соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа по голосам выборщиков. Об этом свидетельствует прогноз Fox News.

По данным телеканала, кандидат от демократов получила 211 голосов выборщиков, а экс-президент — 232 голоса. Для победы один из кандидатов должен набрать 270 голосов.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп набрал 230 голосов выборщиков, что составляет 85 процентов из необходимых 270 голосов. По подсчетам AP, соперница Трампа от демократов Камала Харрис набрала 205 голосов выборщиков.