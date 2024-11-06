Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 6 ноября 2024Мир

Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону перед камерой

NYP: Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону перед камерой
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: C-SPAN

Демократа Камалу Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону с избирателем перед камерой, сообщает New York Post (NYP).

«Как у вас дела? Вы уже проголосовали? Вы это сделали? Спасибо!» — говорила Харрис в штаб-квартире демократов в Вашингтоне. Во время аплодисментов кандидат в президенты повернула телефон к публике, но камеры поймали, что в этот момент у Харрис было открыто приложение камеры.

Ранее Харрис рассказала, что ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует зайти в Овальный кабинет со списком своих врагов. По ее словам, если она победит, то придет в Белый дом с готовым перечнем дел. «Трамп проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа», — заявила вице-президент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я первым признаю это». Трамп заявил о готовности согласиться с поражением на выборах при одном условии

      Блиновская передумала получать статус банкрота

      Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону перед камерой

      Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

      Появились первые результаты выборов после закрытия участков в США

      В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

      В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае избрания Трампа

      В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

      Пара занялась сексом в фотобудке

      Названы пять лучших вопросов для начала знакомства в интернете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше