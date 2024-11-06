NYP: Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону перед камерой

Демократа Камалу Харрис заподозрили в инсценировке разговора по телефону с избирателем перед камерой, сообщает New York Post (NYP).

«Как у вас дела? Вы уже проголосовали? Вы это сделали? Спасибо!» — говорила Харрис в штаб-квартире демократов в Вашингтоне. Во время аплодисментов кандидат в президенты повернула телефон к публике, но камеры поймали, что в этот момент у Харрис было открыто приложение камеры.

Ранее Харрис рассказала, что ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует зайти в Овальный кабинет со списком своих врагов. По ее словам, если она победит, то придет в Белый дом с готовым перечнем дел. «Трамп проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа», — заявила вице-президент.