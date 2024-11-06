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14:47, 6 ноября 2024Мир

Известный демократ описал победу Трампа фразой «нам надрали зад»

Экс-консультант Обамы Мессина: демократам «надрали зад» на выборах в США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп и Республиканская партия «надрали зад» Демократической партии. Об этом заявил бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Джим Мессина, его слова приводит NBC News.

«Я надеюсь, что мы все потратим некоторое время на изучение всех этих вещей, составим всеобъемлющий отчет и поговорим о том, как двигаться дальше, потому что сегодня нам надрали зад», — заявил демократ.

По словам Мессины, у Демпартии возникли проблемы с завоеванием сторонников среди жителей сельской местности, а также молодежи и латиноамериканцев. Он добавил, что представители этих групп населения «больше не чувствуют себя замеченными Демократической партией».

Ранее Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов.

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