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20:03, 6 ноября 2024Культура

Известный немецкий актер прилетел в Белоруссию на съемки

Немецкий актер Тиль Швайгер снимется в белорусском проекте
Андрей Шеньшаков

Фото: Gartner / IMAGO / Globallookpress.com

Известный немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Белоруссию для съемок в промо-ролике. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Звезда «Достучаться до небес» и «Бесславных ублюдков» примет участие в создании ролика о дрифте. По информации источника, его встретили в центре деловой авиации на территории минского аэропорта. В столицу страны Швайгер прилетел на частном джете.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания» в необычных локациях.

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