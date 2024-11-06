Известный немецкий актер прилетел в Белоруссию на съемки

Немецкий актер Тиль Швайгер снимется в белорусском проекте

Известный немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Белоруссию для съемок в промо-ролике. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Звезда «Достучаться до небес» и «Бесславных ублюдков» примет участие в создании ролика о дрифте. По информации источника, его встретили в центре деловой авиации на территории минского аэропорта. В столицу страны Швайгер прилетел на частном джете.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания» в необычных локациях.