Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 6 ноября 2024Мир

Кеннеди поздравил Трампа с победой на выборах

Кеннеди-младший поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Поздравительный пост политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляем Трампа с исторической победой», — говорится в публикации.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал успех Трампа на выборах победой патриотизма над глобализмом. «Победа свободы над цензурой. Победа мира над ястребами. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!» — написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Цены на ядерное топливо обрушились

      В Госдуме призвали россиянок отказаться от «дутых» губ и отношений с папеньками

      Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

      В штабе Трампа удивились настолько успешным результатам выборов

      Названы способы избежать распространенной при занятиях спортом проблемы

      Кеннеди поздравил Трампа с победой на выборах

      Спикер Палаты представителей Конгресса США объявил Трампа президентом

      Стало известно о жертвах удара ВСУ по Херсонской области

      Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше