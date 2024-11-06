Кеннеди поздравил Трампа с победой на выборах

Кеннеди-младший поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Поздравительный пост политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляем Трампа с исторической победой», — говорится в публикации.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал успех Трампа на выборах победой патриотизма над глобализмом. «Победа свободы над цензурой. Победа мира над ястребами. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!» — написал он.