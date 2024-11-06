Киргизия выступила за присоединение Палестины к ООН

Жапаров: Киргизия выступает за присоединение Палестины к ООН

В Киргизии предложили сделать Палестину членом Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.

«Мы выступаем за присоединение Палестины к ООН в качестве полноправного члена», — отметил Жапаров.

Киргизский лидер добавил, что палестино-израильский конфликт необходимо решать мировым путем. По его мнению, для этого стоит придерживаться принципа «два народа, два государства».

Ранее палестинское государство было признано Арменией. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел республики. Во внешнеполитическом ведомстве Армении также сообщили о поддержке принципа двух государств в решении палестино-израильского конфликта.