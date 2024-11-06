Матвиенко обратилась к российскому чиновнику со словами «с фамилией не повезло»

Матвиенко иронично высказалась о фамилии первого замминистра здравоохранения РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко иронично высказалась о фамилии первого замминистра здравоохранения России Владимира Зеленского, заявив, что тому не повезло с фамилией. Трансляция с заседания велась на портале Совфеда.

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень не повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — обратилась спикер Совфеда к российскому чиновнику, намекая на то, что тот является тезкой президента Украины.

В ответ на это высказывание чиновник улыбнулся и развел руками. Далее последовал доклад о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в стране.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, что Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать», мотивируя похудеть со словами «нам надо смотреть на красивого артиста». На опубликованных с выступления кадрах видно, что глава Совфеда в этот момент смеялась.