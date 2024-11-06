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01:44, 6 ноября 2024Бывший СССР

Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине

Виктор Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев боится русскоязычного населения. Об этом он написал в статье на aif.ru.

Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине и напомнил, что в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов Украину пытались оторвать от России националистическими движениями, поддерживаемыми Германией и Францией.

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«Это население, его культура и ментальность составляют основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе», — объяснил он.

Ранее Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».

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