Виктор Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев боится русскоязычного населения. Об этом он написал в статье на aif.ru.

Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине и напомнил, что в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов Украину пытались оторвать от России националистическими движениями, поддерживаемыми Германией и Францией.

«Это население, его культура и ментальность составляют основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе», — объяснил он.

Ранее Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».