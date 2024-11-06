Наряд Мелании Трамп на выборах президента США привлек внимание журналистов

Мелания Трамп появилась на выборах президента США в платье люксового бренда

Наряд супруги Дональда Трампа Мелании на выборах президента США привлек внимание журналистов. Материал публикует Page Six.

54-летняя экс-манекенщица появилась на избирательном участке в Палм-Бич в штате Флорида в образе люксового бренда Dior. Знаменитость вышла в свет в черном платье в горох и туфлях на каблуках в тон. Кроме того, она надела широкие солнцезащитные очки, а волосы распустила и уложила волнами.

Ранее Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. Стало известно, что кандидат от Республиканской партии набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.