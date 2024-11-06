Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах США

Младший сын Трампа Бэррон впервые проголосовал выборах и отдал голос за отца

Младший сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа впервые проголосовал на выборах и отдал свой голос за отца. Об этом сообщила жена политика, Мелания Трамп, в своем аккаунте социальной сети Х.

«Впервые проголосовал — за своего отца! Гордимся», — подписала Мелания фотографию с голосующим сыном.

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе со своей женой Меланией.

Он также заявил, что чувствует себя «очень уверенно» и ожидает свою «большую победу» на этих выборах.