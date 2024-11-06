Мотивирующего женщин блогера Голдырева арестовали за изнасилование

Суд в Москве отправил тренера личностного роста и блогера Голдырева в СИЗО

Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО блогера и тренера личностного роста для женщин Ярослава Голдырева по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Голдыреву Ярославу Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 января 2025 года», — заявили в суде.

Согласно версии следствия, блогер, находясь в квартире жилого дома применил насильственные действия в отношении знакомой девушки.

Голдырев позиционирует себя как «яснознающего целителя», который помогает женщинам «встретить своего мужчину, обретя себя».

Ранее стало известно, что обвиняемому в педофилии блогеру и лидеру инцелов Алексею Поднебесному продлили срок содержания под стражей. Блогер на судебном заседании не присутствовал, поскольку находится на экспертизе в психиатрической больнице.