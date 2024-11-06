МВД сообщило о возрождении криминальной схемы «Мамонт» среди мошенников

МВД: схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди мошенников

Криминальная схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, первые случаи применения данной схемы были зафиксированы летом 2019 года. Ее возрождение, по мнению специалистов, связано с приближением периода новогодних праздников.

В классическом варианте «Мамонта» аферисты похищают деньги и данные банковских карт своих жертв, предлагая им оформить фейковые покупки на популярных маркетплейсах. В новой же схеме мошенники убеждают жертв установить приложение сервиса объявлений на их мобильный телефон для якобы обеспечения безопасности сделки.

После ввода данных в софте шпионская программа позволяет перехватить данные карт и сообщений для кражи денег со счетов клиентов.

Ранее стало известно, что мошенники начали отправлять пользователям картинки и текстовые файлы, в которых скрыто вредоносное программное обеспечение.