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13:09, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

Генштаб ВСУ: новые бригады создают из-за увеличения линии фронта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые бригады вместо пополнения старых, так как увеличились протяженность линии фронта и численность российских войск. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховой, его слова приводит «Украинская правда».

«Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противостоять превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 километров протяженности фронта с активными боевыми столкновениями», — подчеркнул он.

По словам спикера украинского Генштаба, российские военные имеют значительное преимущество на линии боевого соприкосновения, из-за чего ВСУ приходится перебрасывать отдельные подразделения на участки, где появляется риск сдачи позиций. При этом он подчеркнул, что сейчас нет возможности оперативно пополнять бригады украинской армии.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая объяснила сдачу позиций украинской армии решением создавать новые бригады вместо того, чтобы пополнять уже имеющиеся. По ее словам, такой подход использовал и бывший главком Валерий Залужный, что обернулось трагедией для Киева.

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