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20:09, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о нацеленных на Трампа пунктах в «плане победы»

Депутат Рады Кравчук: несколько пунктов «плана победы» нацелены на Трампа
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Go Nakamura / Reuters

Несколько пунктов украинского «плана победы» нацелены на победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».

«Было несколько пунктов, которые были нацелены на республиканцев и Трампа», — сказала она.

По ее словам, в частности, речь идет о пункте, который касается замены американских военнослужащих в Европе на украинских после завершения конфликта. Кравчук также отметила, что этот вопрос якобы точно заинтересовал Трампа. Вторым пунктом является тема полезных ископаемых, добавила депутат.

Ранее в Раде заявили, что после победы Трампа Украине нужны инициативы без расчета на западных партнеров, как это было с «планом победы». Как отмечалось, Киеву необходимо разработать «собственный план непобедимости».

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