На Украине рассказали о нацеленных на Трампа пунктах в «плане победы»

Депутат Рады Кравчук: несколько пунктов «плана победы» нацелены на Трампа

Несколько пунктов украинского «плана победы» нацелены на победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».

«Было несколько пунктов, которые были нацелены на республиканцев и Трампа», — сказала она.

По ее словам, в частности, речь идет о пункте, который касается замены американских военнослужащих в Европе на украинских после завершения конфликта. Кравчук также отметила, что этот вопрос якобы точно заинтересовал Трампа. Вторым пунктом является тема полезных ископаемых, добавила депутат.

Ранее в Раде заявили, что после победы Трампа Украине нужны инициативы без расчета на западных партнеров, как это было с «планом победы». Как отмечалось, Киеву необходимо разработать «собственный план непобедимости».