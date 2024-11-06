На Украине рассказали о нацеленных на Трампа пунктах в «плане победы»

Несколько пунктов украинского «плана победы» нацелены на победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».
«Было несколько пунктов, которые были нацелены на республиканцев и Трампа», — сказала она.
По ее словам, в частности, речь идет о пункте, который касается замены американских военнослужащих в Европе на украинских после завершения конфликта. Кравчук также отметила, что этот вопрос якобы точно заинтересовал Трампа. Вторым пунктом является тема полезных ископаемых, добавила депутат.
Ранее в Раде заявили, что после победы Трампа Украине нужны инициативы без расчета на западных партнеров, как это было с «планом победы». Как отмечалось, Киеву необходимо разработать «собственный план непобедимости».