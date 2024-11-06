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16:38, 6 ноября 2024Силовые структуры

Напавшему на клиентов российского гипермаркета мужчине предъявили обвинение

Напавшему на клиентов гипермаркета в Петербурге предъявили обвинение в покушении
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились новые подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

Кадр: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следователи предъявили обвинение в покушении на жизнь двух и более людей мужчине, который напал на клиентов гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге в конце октября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, 25 октября мужчина прибыл в магазин «Окей», расположенный на проспекте Космонавтов, а затем напал на посетителей и персонал. Двумя ножами, которые он принес с собой, злоумышленник нанес ножевые ранения присутствующим — в результате его действий пять человек были госпитализированы.

Нападавшим оказался 44-летний Юрий Артемьев — он прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета. Мужчину задержали на месте преступления, однако проведение с ним следственных действий до сегодняшнего дня было невозможно по состоянию здоровья.

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