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23:05, 25 октября 2024Силовые структуры

Появились новые подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

Shot: напавший на клиентов гипермаркета в Петербурге разговаривал сам с собой

Изрезавший посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге мужчина часто разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на соседей дебошира.

Они поделились, что поведение мужчины казалось им странным. Соседи утверждают, что он давно сошел с ума.

По данным издания, из дома злоумышленника изъяли коробку из-под кухонных ножей, которыми он ранил людей в гипермаркете.

О происшествии стало известно ранее 25 октября. Житель Санкт-Петербурга напал на клиентов гипермаркета «Окей», расположенного в Московском районе города. По предварительной информации, ранения получили шесть человек.

Позднее его задержали. Нападавшим оказался 44-летний Юрий Артемьев. Выяснилось, что он прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета.

Также стало известно, что мужчина перед нападением употребил наркотики.

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      Марина Совина
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