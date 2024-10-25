Появились новые подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

Shot: напавший на клиентов гипермаркета в Петербурге разговаривал сам с собой

Изрезавший посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге мужчина часто разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на соседей дебошира.

Они поделились, что поведение мужчины казалось им странным. Соседи утверждают, что он давно сошел с ума.

По данным издания, из дома злоумышленника изъяли коробку из-под кухонных ножей, которыми он ранил людей в гипермаркете.

О происшествии стало известно ранее 25 октября. Житель Санкт-Петербурга напал на клиентов гипермаркета «Окей», расположенного в Московском районе города. По предварительной информации, ранения получили шесть человек.

Позднее его задержали. Нападавшим оказался 44-летний Юрий Артемьев. Выяснилось, что он прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета.

Также стало известно, что мужчина перед нападением употребил наркотики.