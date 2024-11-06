Названа сумма зонтичных поручительств для бизнеса с начала 2024 года

Более 338 миллиардов рублей получил бизнес под зонтичные поручительства

Кредиты на сумму свыше 338 миллиардов рублей получил малый и средний бизнес за три квартала 2024 года с использованием зонтичных поручительств Корпорации МСП. Это почти в два раза больше, чем было за девять месяцев прошлого года.

«В числе сфер, лидирующих по приросту привлеченных под зонтичные поручительства средств, находится туризм. В этом году с использованием данного механизма уже получено 13,2 миллиарда рублей кредитных средств — вдвое больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в таком направлении, как прокат и реализация туринвентаря — в 2,8 раза, до 0,5 миллиарда рублей. Также заметно активнее стали привлекать финансирование МСП-турагентства, у которых объем полученных банковских средств вырос в 2,4 раза, до 0,84 миллиарда рублей. У ресторанов и кафе наблюдается прирост объемов кредитов более чем вдвое, до 5,6 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Лидером по приросту объемов кредитования под зонтичные поручительства стала сфера образования (увеличение на 342 процента, до почти 1 миллиарда рублей). Также высокий рост — на 214 процентов — отмечен в сфере информации и связи (до 13,5 миллиарда рублей), экологии (+180 процентов, до 1,7 миллиарда рублей) и в научно-технической деятельности (рост на 151 процент, до почти 13 миллиардов рублей).

«В целом число МСП, воспользовавшихся зонтичными поручительствами, в этом году увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь оно достигло 30 тысяч, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 11 тыс. Чаще всего привлеченные с помощью зонтичных поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств — свыше 255 млрд рублей. Более 72,5 млрд рублей МСП взяли на инвестиционные цели, почти 6,6 млрд направили на развитие предпринимательской деятельности. Еще около 4,6 млрд — на рефинансирование ранее взятых кредитов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Поручительства обеспечивают до 50 процентов от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет. Подробнее с программой поддержки зонтичных поручительств можно ознакомиться на платформе МСП.РФ.