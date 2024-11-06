Названы признаки выхода ВСУ из Курской области

Полковник Матвийчук: есть признаки подготовки ВСУ к выходу из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют многие населенные пункты и подготовленные позиции в Курской области. Этот признак выхода военных из региона в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ситуация на курском направлении для ВСУ аховая: мы дистанционно поставили минные поля, закрыли входы и выходы через границу, — сказал Матвийчук. — Наиболее рациональным решением для руководства ВСУ сейчас было бы дать команду на отступление. Но, думаю, с этим уже опоздали».

По словам полковника, ввиду полного контроля России над районом, ВСУ будет крайне сложно перейти через границу. По его мнению, попытки отступления могут привести к уничтожению противника. Тем не менее признаки подготовки к такому шагу, как он считает, есть.

«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — заключил Матвийчук.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и в Харьковской области за время операции.