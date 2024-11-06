Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 6 ноября 2024Россия

Названы признаки выхода ВСУ из Курской области

Полковник Матвийчук: есть признаки подготовки ВСУ к выходу из Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют многие населенные пункты и подготовленные позиции в Курской области. Этот признак выхода военных из региона в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ситуация на курском направлении для ВСУ аховая: мы дистанционно поставили минные поля, закрыли входы и выходы через границу, — сказал Матвийчук. — Наиболее рациональным решением для руководства ВСУ сейчас было бы дать команду на отступление. Но, думаю, с этим уже опоздали».

По словам полковника, ввиду полного контроля России над районом, ВСУ будет крайне сложно перейти через границу. По его мнению, попытки отступления могут привести к уничтожению противника. Тем не менее признаки подготовки к такому шагу, как он считает, есть.

«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — заключил Матвийчук.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и в Харьковской области за время операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      В Иране обеспокоились превентивным ударом США и Израиля

      После увольнения более 100 медработников в российскую больницу нагрянула проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше