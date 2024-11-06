Fox News: Трамп получает 211 голосов выборщиков против 117 у Харрис

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп получил 211 голосов против 117 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщил Fox News.

Таким образом Трамп опередил Харрис почти на 100 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

В Соединенных Штатах во вторник, 5 ноября, стартовали 60-е выборы президента.

За день до выборов шансы на победу Трампа и Харрис сравнялись. По данным проведенного телеканалом NBC опроса, за каждого из кандидатов готовы проголосовать 49 процентов американцев. Лишь два процента их сограждан затруднились с выбором.