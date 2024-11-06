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09:34, 6 ноября 2024Мир

Орбан заявил о пути Трампа к прекрасной победе

Премьер Венгрии Орбан: Трамп на пути к прекрасной победе
Семен Александров (редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на пути к прекрасной победе на выборах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Глава венгерского правительства разместил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) свою фотографию на фоне трансляции подсчетов голосов в колеблющемся штате Мичиган, где лидирует республиканец.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270. Согласно прогнозу телеканала, кандидат от демократов Камала Харрис набирает 216 голосов коллегии выборщиков.

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