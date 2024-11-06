Орбан заявил о пути Трампа к прекрасной победе

Премьер Венгрии Орбан: Трамп на пути к прекрасной победе

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на пути к прекрасной победе на выборах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Глава венгерского правительства разместил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) свою фотографию на фоне трансляции подсчетов голосов в колеблющемся штате Мичиган, где лидирует республиканец.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270. Согласно прогнозу телеканала, кандидат от демократов Камала Харрис набирает 216 голосов коллегии выборщиков.