Трамп набрал 267 из 270 необходимых для победы голосов

Fox News: Трамп набрал 267 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270. Об этом свидетельствует прогноз Fox News.

Согласно данным телеканала, кандидат от демократов Камала Харрис набирает 216 голосов коллегии выборщиков.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Дональд Трамп набрал 230 голосов выборщиков, что составляет 85 процентов от необходимых 270 голосов.

Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих узнала от источника из Демократической партии, что однопартийцы Камалы Харрис считают, что она проигрывает президентскую гонку. Информаторы, близкие к штабу вице-президента, подчеркнули, что окно возможностей для победы демократов сужается.