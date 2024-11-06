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08:30, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о проигрыше Харрис

Корреспондент Fox Хайнрих заявила, что Харрис проигрывает президентскую гонку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Keiko Hiromi / Reuters

Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проигрывает гонку за пост главы государства. Об этом она написала в социальной сети X.

«Я думаю, что мы проигрываем», — сказал источник журналистки.

Другие информаторы, близкие к штабу Харрис, подчеркнули, что окно возможностей для победы демократов сужается.

По данным Хайнрих, через час Харрис может приехать в Университет Говарда — резиденцию штаба демократов.

Ранее букмекеры оценили шансы Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.

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