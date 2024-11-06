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17:52, 6 ноября 2024Моя страна

Пенсионерка из России выиграла в лотерею миллионы рублей и устроила праздник односельчанам

Жительница Нижегородской области выиграла пять миллионов в лотерею
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Нижегородской области выиграла в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет aif.ru.

Отмечается, что пенсионерка из российского города купила лотерейные билеты еще в ноябре 2023 года. По итогам розыгрыша женщина выиграла пять миллионов рублей на квартиру.

Однако россиянка решила забрать выигрыш деньгами. На вырученные средства она сделала ремонт на даче и занялась здоровьем. Более того, она устроила праздник односельчанам, оплатив выступление хора.

Ранее житель Волгоградской области выиграл в лотерею почти девять миллионов рублей за несколько минут. Россиянин приобрел лотерейный билет 2 ноября за считанные минуты до начала розыгрыша. В итоге он стал обладателем суперприза — свыше 8,9 миллиона рублей.

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