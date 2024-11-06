Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

Пленный ВСУ Погорелов заявил о тяжелых условиях для заключенных на Украине

Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов заявил, что заключенным в стране создают «невыносимые условия», чтобы отправить их на фронт. Его слова приводит РИА Новости.

Погорелов заявил о тяжелых условиях для заключенных на Украине и подчеркнул, что в колонии «зажимается режим».

«Нам так сказали: "Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию… Либо вы здесь сдохните, либо выходите по УДО с целью мобилизации"», — рассказал пленный.

Ранее пленный Максим Мусиев рассказал о вербовке заключенных в ВСУ под угрозой пыток. До этого пленный военнослужащий сообщил, что людей, которые были мобилизованы в ВСУ из тюрем, часто оскорбляли и избивали.