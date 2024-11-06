Подполье сообщило об ударе по военным и энергетическим объектам в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: удары нанесены по объектам энергетики в Николаевской области

В Николаевской области нанесены удары по военным и энергетическим объектам. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, около трех часов ночи в районе Первомайска прозвучали три взрыва. Ранее в населенном пункте размещались ракетные дивизионы, сейчас части используются украинскими военными.

Подпольщик рассказал, что в Первомайск было направлено около ста сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По данным Лебедева, удар мог быть нанесен именно по этим лицам, они останавливались на базах отдыха в районе Мигия.

«Еще два прилета были в городскую подстанцию, после чего пропало электричество и под утро пропал интернет», — добавил координатор подполья.

4 ноября Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в районе авиабазы в городе Болград Одесской области, атака велась в направлении артиллерийских складов.

