Поджигательница машин и мусорных баков задержана российскими полицейскими

В Московской области задержана поджигательница машин и мусорных баков

В Московской области полицейские задержали поджигательницу машин и мусорных баков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ.

По данным канала, первый раз 33-летняя жительница подмосковных Химок была задержана 21 октября за мелкое хулиганство. Она была пьяна и ругалась на прохожих. Сотрудники полиции забрали ее в отдел и оформили протокол. Затем направили в наркодиспансер, но госпитализировать не стали.

После этого она решила отомстить полицейским и добавить им работы. Рано утром девушка пошла выкидывать мусор и увидела возле точки сбора отходов деревянные паллеты, которые решила поджечь. Через некоторое время ей показалось этого мало и она устроила пожар еще и с другой стороны, но не учла, что рядом были припаркованные машины, на которые перекинулся огонь. Двое владельцев подали заявления о поджоге.

Ранее сообщалось, что двое россиян предстанут перед судом после попытки поджога квартир с запертыми людьми.