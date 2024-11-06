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03:16, 6 ноября 2024Мир

Посольство России ответило на обвинения во вмешательстве в выборы США

Посольство РФ назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в США назвало злобной клеветой и пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, передает РИА Новости.

«Все инсинуации о "российских происках" — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», — говорится в заявлении российского посольства.

По словам дипломатов, спецслужбы США обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях на выборах президента.

Там также напомнили, что перед каждыми выборами в США впадают в истерику по поводу российской «дезинформации и вмешательства».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва отвергает обвинения спецслужб США о вмешательстве в выборы.

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