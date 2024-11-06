Посольство России ответило на обвинения во вмешательстве в выборы США

Посольство РФ назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы США

Посольство России в США назвало злобной клеветой и пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, передает РИА Новости.

«Все инсинуации о "российских происках" — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», — говорится в заявлении российского посольства.

По словам дипломатов, спецслужбы США обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях на выборах президента.

Там также напомнили, что перед каждыми выборами в США впадают в истерику по поводу российской «дезинформации и вмешательства».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва отвергает обвинения спецслужб США о вмешательстве в выборы.