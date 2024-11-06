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06:41, 6 ноября 2024Мир

Представлены первые результаты подсчетов голосов на выборах в США

В США представили первые результаты подсчетов голосов на выборах президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Согласно первым предварительным данным и экзитполам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 198 голосов выборщиков, а представитель Демократической партии Камала Харрис — 112 голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

На данный момент Трамп одержал победу в таких штатах, как Алабама, Флорида, Индиана, Арканзас, Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Оклахома, Южная Каролина и Западная Вирджиния. В свою очередь, согласно результатам подсчетов голосов, Харрис лидирует в Вермонте, Род-Айленде, Иллинойсе, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре и Мэриленде.

Ранее букмекеры оценили шансы кандидата в президенты США Доанльда Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.

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