Представлены первые результаты подсчетов голосов на выборах в США

В США представили первые результаты подсчетов голосов на выборах президента

Согласно первым предварительным данным и экзитполам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 198 голосов выборщиков, а представитель Демократической партии Камала Харрис — 112 голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

На данный момент Трамп одержал победу в таких штатах, как Алабама, Флорида, Индиана, Арканзас, Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Оклахома, Южная Каролина и Западная Вирджиния. В свою очередь, согласно результатам подсчетов голосов, Харрис лидирует в Вермонте, Род-Айленде, Иллинойсе, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре и Мэриленде.

Ранее букмекеры оценили шансы кандидата в президенты США Доанльда Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.