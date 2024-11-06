Россиян предупредили о рисках покупки квартир в «черную пятницу»

Депутат Чаплин: в «черную пятницу» есть риск купить квартиру с дефектами

По акциям в «черную пятницу» есть риск купить квартиру с дефектами или скрытыми доплатами. О подводных камнях таких сделок предупредил россиян член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

По словам депутата, застройщики создают иллюзию скидок. «Цены на недвижимость могут быть предварительно завышены, а затем якобы снижены в рамках распродажи. К сожалению, многие покупатели ведутся на такие уловки, ориентируясь только на размер якобы предоставленной скидки», — пояснил Чаплин.

В некоторых случаях неприятным сюрпризом могут стать дополнительные расходы. Например, покупателю придется заплатить комиссию риелтору или самому оплатить подключение к коммуникациям. Девелоперы могут также воспользоваться ограниченным временем на подписание договора и указать там невыгодные условия — в том числе оставить за собой право уменьшить площадь жилья на пять квадратных метров без компенсации.

Помимо этого, квартиры по акции могут быть построены с дефектами или из низкокачественных материалов. «Таким образом, покупка, которая на первый взгляд казалась выгодной, в итоге может обернуться значительными тратами на ремонт и исправление дефектов», — подчеркнул парламентарий.

Чаплин посоветовал тщательно изучать рынок и проверять любую информацию о скидках и акционных предложениях. «Кроме того, не стоит недооценивать помощь профессионального юриста, который сможет внимательно изучить контракт и выявить потенциально невыгодные положения», — заключил депутат.

Ранее эксперты заявили об отсутствии реального потенциала для снижения цен на жилье в России. В стройке всегда используют импортные материалы и оборудование, поэтому к цене жилья добавляются логистические затраты. Кроме того, дорожает рабочая сила.