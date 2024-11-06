Россиянам дали советы по проверке и улучшению шумоизоляции в квартире

Эксперт Самотойлов: кирпичные дома обладают хорошей звукоизоляцией

Звукоизоляция является важным фактором комфортной жизни в доме, особенно для тех, кто работает удаленно. Советы по проверке, а также улучшению шумоизоляции в квартире дал россиянам менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

При покупке квартиры эксперт рекомендовал проверять шумоизоляцию лично и оценивать уровень шума от соседей и улицы в разное время суток. Он отметил, что, как правило, хорошей звукоизоляцией будут отличаться дома из кирпича. «Качественные стеклопакеты и уплотнители на дверях также играют значительную роль в уменьшении уровня шумов, создавая комфортную атмосферу для работы», — добавил Самотойлов.

Помимо этого, эксперт указал на важность учета естественного освещения в квартире. Так, окна на юг либо на восток обеспечивают максимум дневного света и положительно влияют не только на продуктивность, но и на комфортность проживания в целом.

Ранее Самотойлов назвал критерии, которые при покупке квартиры важно учитывать семьям с маленькими детьми.