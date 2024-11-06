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15:10, 6 ноября 2024Путешествия

Россияне отсудили у авиакомпании десятки тысяч рублей из-за пригоревшей каши

Россияне отсудили у авиакомпании десятки тысяч рублей из-за дыма в самолете
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Erwan Hesry / Unsplash

Двое россиян отсудили у отечественной авиакомпании десятки тысяч рублей из-за задымления на борту, причиной которого стала пригоревшая каша. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нештатная ситуация произошла 16 августа 2023 года на рейсе из Сочи в Северную столицу. Когда самолет находился в воздухе и уже набрал высоту, пассажиры почувствовали резкий запах гари и увидели дым в салоне. При этом бортпроводники никак не объясняли сложившуюся ситуацию и велели участникам рейса оставаться на местах.

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В материалах суда указано, что в тот момент истцы испытывали страх и думали о возможном крушении самолета. Позже экипаж объявил по громкой связи, что лайнер возвращается в аэропорт Сочи, что еще больше напугало пассажиров. Посадка прошла благополучно, но по прибытии люди еще пять часов ждали резервного рейса в Петербург.

Выяснилось, что причиной задымления в российском самолете стала конвекционная печь на кухне в хвостовой части самолета. На нее попала кукурузная каша с курагой, которую разогревали для пассажиров.

Суд встал на сторону истцов и признал, что авиакомпания оказала им услуги ненадлежащего качества. Изначально россияне оценили ущерб в 300 тысяч рублей каждый, однако суд снизил размер компенсации до 15 тысяч (10 тысяч — за моральные страдания и 5 тысяч — штраф). Отмечается, что авиакомпания подала апелляцию.

Ранее в Якутии россиянка купила поддельные авиабилеты ради выплаты в 145 тысяч рублей. Обманщица попалась, теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

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