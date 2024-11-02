Россиянка купила поддельные авиабилеты ради компенсации в 145 тысяч рублей и попалась

Sakhalife: медсестра из Якутска купила поддельные авиабилеты и пошла под суд

Работающая медсестрой в больнице Якутска россиянка купила поддельные авиабилеты ради выплаты в 145 тысяч рублей и попалась. Об этом сообщает Sakhalife.

Уточняется, что женщина знала о компенсации, которая полагается жителям Крайнего Севера за проезд к месту отдыха. В интернете она нашла поддельные билеты Якутск — Москва — Калининград за 15 тысяч рублей и предоставила их в бухгалтерию. За якобы проведенный в Калининграде отпуск она получила 145 тысяч рублей.

Однако у главврача возникли подозрения. Он обратился в правоохранительные органы, и после проведенного расследования мошенница пошла под суд. Россиянке грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее пассажирка самолета JetBlue решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого, из-за которого она сломала зуб во время полета.