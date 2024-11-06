Россиянин пригласил в гости четвероклассника и попытался совратить его

В Ленобласти задержали мужчину, пытавшегося совратить четвероклассника

В Ленинградской области задержали 41-летнего петербуржца, который пригласил в гости четвероклассника и попытался его совратить. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло в деревне Низино Ломоносовского района 4 ноября. О произошедшем полицейским рассказала местная жительница — мать пострадавшего школьника. Она заявила, что ее 11-летний сын оказался в квартире злоумышленника. По ее словам, мужчина оголился и начал развращать мальчика. Спустя несколько часов фигуранта задержали. Выяснилось, что он работал водителем.

Ему вменили насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали мужчину, который развращал девочек из открытой машины.