Россиянин пригласил в гости четвероклассника и попытался совратить его

В Ленинградской области задержали 41-летнего петербуржца, который пригласил в гости четвероклассника и попытался его совратить. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, ЧП произошло в деревне Низино Ломоносовского района 4 ноября. О произошедшем полицейским рассказала местная жительница — мать пострадавшего школьника. Она заявила, что ее 11-летний сын оказался в квартире злоумышленника. По ее словам, мужчина оголился и начал развращать мальчика. Спустя несколько часов фигуранта задержали. Выяснилось, что он работал водителем.
Ему вменили насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали мужчину, который развращал девочек из открытой машины.