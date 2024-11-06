Россиянин продал знакомому 16 сувенирных монет под видом старинных за миллион рублей

В Северной Осетии мужчина продал знакомому сувенирные монеты под видом старинных

В Северной Осетии неоднократно судимый местный житель продал своему 24-летнему знакомому 16 сувенирных монет под видом старинных за миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В конце апреля злоумышленник сообщил, что якобы знаком с нумизматом, который распродает антикварные денежные знаки, и готов помочь в их приобретении по заниженной цене. В результате пострадавший несколько месяцев переводил ему различные суммы денег якобы для оплаты госпошлины и услуг нотариуса, а также проведения экспертиз.

В сентябре пострадавший получил монеты с гравировкой старинных иностранных денег и времен царской России. При самостоятельном изучении он понял, что монеты не представляют никакой ценности, и обратился в полицию.

Афериста задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина должен возместить ущерб.

Ранее в Москве аферисты под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули 19-летнего местного жителя на 11 миллионов рублей и выманили у него золотые монеты.

