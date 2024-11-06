Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин продал знакомому 16 сувенирных монет под видом старинных за миллион рублей

В Северной Осетии мужчина продал знакомому сувенирные монеты под видом старинных
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Северной Осетии неоднократно судимый местный житель продал своему 24-летнему знакомому 16 сувенирных монет под видом старинных за миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В конце апреля злоумышленник сообщил, что якобы знаком с нумизматом, который распродает антикварные денежные знаки, и готов помочь в их приобретении по заниженной цене. В результате пострадавший несколько месяцев переводил ему различные суммы денег якобы для оплаты госпошлины и услуг нотариуса, а также проведения экспертиз.

В сентябре пострадавший получил монеты с гравировкой старинных иностранных денег и времен царской России. При самостоятельном изучении он понял, что монеты не представляют никакой ценности, и обратился в полицию.

Афериста задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина должен возместить ущерб.

Ранее в Москве аферисты под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули 19-летнего местного жителя на 11 миллионов рублей и выманили у него золотые монеты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      В Раде заявили о бессмысленности «плана победы» Зеленского после победы Трампа на выборах

      Давка у раздевалки в российской школе попала на видео

      В России заметно понизили прогноз урожая зерна

      Предсказаны действия Байдена для помощи Украине в период «хромой утки»

      Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах

      В способности Трампа решить за сутки украинский конфликт усомнились

      Названы причины подорожания сливочного масла в России

      Россиянин обратился в больницу после обстрела со стороны Украины

      Треть россиян сообщила о желании заняться сексом в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше